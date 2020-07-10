В депгруппе "Довира" объяснили, почему против деятельности скандальной футбольной ВСК в Раде

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Футбольная ВСК, с полномочиями которой депутаты никак не определятся уже почти две месяца, может быть предвзятой и иметь политический оттенок. По этим причинам нардеп от группы "Довира" Лариса Билозир говорит, что будет убеждать коллег не голосовать за продление работы комиссии по вопросам строительства футбольных площадок, передает УНН.

"Я буду настаивать на том, чтобы депутатская группа "Довира" не поддерживала продоление работы этой комиссии.

Жаль, что сегодня программы (по строительству футбольных площадок) уже нет. Была такая хорошая возможность для сельских общин строить площадки. А если есть какие-то злоупотребления, то пусть этим занимаются правоохранительные органы. Тем более, что подавляющее большинство проектов реализовывалось на основе софинансирования с местными бюджетами, и председатели сельских советов, ОТГ очень рады, что у них появились поля.

У нас в округе, все они (футбольные мини-площадки) завершены. В Винницкой области - около 16 в прошлом году было открыто. А сейчас госпрограммы нет, и мы ищем возможности строить эти поля, ведь многие села нуждаются в такой спортивной инфраструктуре", - рассказала нардеп.

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Билозир добавила, что когда футбольная ВСК за полгода работы (ее полномочия длились с ноября прошлого года по 15 мая текущего - ред.) ничего не смогла найти, то смысла ее продлении тем более нет.

И еще, политик не исключила, что комиссия может иметь определенную предвзятость.

"Если они ничего не нашли за полгода ... Тем более, что сегодня в ВСК есть возможности зазывать все стороны, заслушивать свидетелей со всех сторон, возможностей очень много.

Предполагаю, что там могут быть какие-то предвзятые и политические вещи", - резюмировала она.

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Напомним, что футбольная ВСК зависла в воздухе, и депутаты не понимают, почему вопрос с ее полномочиями "тянут" уже почти два месяца.

Против работы комиссии уже публично высказался ряд политиков из фракций "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса", "ЕС" и различных межфракционных групп.

Предполагают, что за лоббированием продления полномочий комиссии может стоять нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис, который недавно даже попытался опровергнуть такие тезисы на свой счет. Однако в сети Интернет естьфото его смс-переписки, в котором Суркис не только приветствует позитивное голосование за образование комиссии, но и пишет кому-то "Браво. Работаем дальше".

Таким образом политик якобы ведет войну против руководства УАФ по личным мотивам, говорят эксперты и советуют бывшему футбольному функционеру "вместо дискредитировать сделать что-то хорошее для украинского футбола".

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