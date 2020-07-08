Футбольна ТСК зависла у повітрі: депутати не розуміють, чому питання "тягнуть" вже майже два місяці

ukru
19 березня, 18:42 • 93529 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134007 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114144 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 128580 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133291 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123635 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 167213 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125779 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125396 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124278 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 68002 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 72183 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 113510 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 87444 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 36763 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 107925 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 112778 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 105298 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 167196 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 126788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 69552 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 75859 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112085 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 129806 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 128821 перегляди
Актуальне
Футбольна ТСК зависла у повітрі: депутати не розуміють, чому питання "тягнуть" вже майже два місяці

Футбольна ТСК зависла у повітрі: депутати не розуміють, чому питання "тягнуть" вже майже два місяці

Київ • УНН

 • 10229 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Футбольна парламентська ТСК, яка офіційно завершила свою роботу майже 2 місяці тому, й досі не представила звіту про свою діяльність у парламенті. Слухання питання про проміжні підсумки роботи, а також про доцільність або ж недоцільність продовження повноважень комісії ще на півроку вже тричі знімали з порядку денного. Депутати, навіть серед членів самої ТСК, не розуміють, чому так відбувається і з вини кого так надовго затягується просте питання. Про це УНН, зокрема, зазначив член ТСК, представник фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв.

Він зазначив, що й гадки не має, з яких причин розгляд питання про повноваження футбольної ТСК тричі скасовувалося і додав, що воно мало б вирішитися вже давно.

"Я особисто вважаю, що це питання треба було вирішувати давно, не варто затягувати, у нас останнє засідання понад півтора місяці тому було, терміни по діяльності ТСК вийшли (15 травня). Тому комісія... вона, по суті, зависла у повітрі і нічого робити не може", - сказав Ігор Кривошеєв, зазначивши, що ВР має все ж прийняти рішення - продовжувати її, чи ні.

Політик наголосив, що терміни ймовірних нових повноважень ТСК спливають, і навіть у разі рішення про їх продовження, це вже буде не 6 місяців, адже час спливає починаючи з 15 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна Суркіса проти Української асоціації футболу очевидна.

Колега Кривошеєва по Раді, Роберт Горват не виключив, що затягування розгляду питання про повноваження ТСК може бути наслідком якихось домовленостей, але відмовився робити будь-які подальші припущення з цього приводу.

"Моя думка незмінна - для чого продовжувати роботу, якщо за півроку нічого не знайшли. ТСК працювала із правоохоронцями, вони своє бачення, на скільки мені відомо, надали.

Я думаю, що у парламенту багато є чим займатися, замість того, щоб з'ясовувати політичні стосунки між декотрими, скажімо так, "українськими політиками", - сказав нардеп.

Як повідомлялося в УНН, Рада спробує учетверте розглянути питання скандальної футбольної ТСК на пленарному тижні з 13 по 17 липня.

Водночас, проти роботи комісії вже публічно висловилися низка політиків із фракцій "Слуги народу", "Батьківщини", "Голосу", "ЄС" та різних міжфракційних груп.

Роботу ТСК (окремих її членів, зокрема) деякі парламентарі підозрюють у замовності, вказуючи загалом на штучний характер появи такої ТСК у стінах парламенту.

"...вбачається, як на мене, штучність такого процесу — а я ще раз повторю: я не бачила великого резонансу — і мені це більше скидається на те, що хтось з кимось хоче звести рахунки. Я не знаю хто, не буду зараз нікого "фарбувати" і "відбілювати", але те, що ми не чули звіту й аргументів, наводить на думку про штучність процесу", - сказала про роботу футбольної ТСК Ірина Верещук.

Припускають, що за лобіюванням продовження повноважень комісії може стояти нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс, який нещодавно навіть спробував спростувати такі тези на свій рахунок. Однак у мережі інтернет доступне фото його смс-листування, в якому Суркіс не лише вітає позитивне голосування за утворення комісії, але й пише комусь "Браво. Працюємо далі".

Нагадаємо, що футбольна спільнота у роботі ТСК бачить засіб дискредитації українського футболу та УАФ, а комісію називає інструментом для маніпуляцій проти чинного керівництва футбольної асоціації. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32