Футбольна ТСК зависла у повітрі: депутати не розуміють, чому питання "тягнуть" вже майже два місяці

Він зазначив, що й гадки не має, з яких причин розгляд питання про повноваження футбольної ТСК тричі скасовувалося і додав, що воно мало б вирішитися вже давно.

"Я особисто вважаю, що це питання треба було вирішувати давно, не варто затягувати, у нас останнє засідання понад півтора місяці тому було, терміни по діяльності ТСК вийшли (15 травня). Тому комісія... вона, по суті, зависла у повітрі і нічого робити не може", - сказав Ігор Кривошеєв, зазначивши, що ВР має все ж прийняти рішення - продовжувати її, чи ні.

Політик наголосив, що терміни ймовірних нових повноважень ТСК спливають, і навіть у разі рішення про їх продовження, це вже буде не 6 місяців, адже час спливає починаючи з 15 травня.

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Колега Кривошеєва по Раді, Роберт Горват не виключив, що затягування розгляду питання про повноваження ТСК може бути наслідком якихось домовленостей, але відмовився робити будь-які подальші припущення з цього приводу.

"Моя думка незмінна - для чого продовжувати роботу, якщо за півроку нічого не знайшли. ТСК працювала із правоохоронцями, вони своє бачення, на скільки мені відомо, надали.

Я думаю, що у парламенту багато є чим займатися, замість того, щоб з'ясовувати політичні стосунки між декотрими, скажімо так, "українськими політиками", - сказав нардеп.

Як повідомлялося в УНН, Рада спробує учетверте розглянути питання скандальної футбольної ТСК на пленарному тижні з 13 по 17 липня.

Водночас, проти роботи комісії вже публічно висловилися низка політиків із фракцій "Слуги народу", "Батьківщини", "Голосу", "ЄС" та різних міжфракційних груп.

Роботу ТСК (окремих її членів, зокрема) деякі парламентарі підозрюють у замовності, вказуючи загалом на штучний характер появи такої ТСК у стінах парламенту.

"...вбачається, як на мене, штучність такого процесу — а я ще раз повторю: я не бачила великого резонансу — і мені це більше скидається на те, що хтось з кимось хоче звести рахунки. Я не знаю хто, не буду зараз нікого "фарбувати" і "відбілювати", але те, що ми не чули звіту й аргументів, наводить на думку про штучність процесу", - сказала про роботу футбольної ТСК Ірина Верещук.

Припускають, що за лобіюванням продовження повноважень комісії може стояти нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс, який нещодавно навіть спробував спростувати такі тези на свій рахунок. Однак у мережі інтернет доступне фото його смс-листування, в якому Суркіс не лише вітає позитивне голосування за утворення комісії, але й пише комусь "Браво. Працюємо далі".

Нагадаємо, що футбольна спільнота у роботі ТСК бачить засіб дискредитації українського футболу та УАФ, а комісію називає інструментом для маніпуляцій проти чинного керівництва футбольної асоціації.