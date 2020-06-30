Рада спробує учетверте розглянути питання скандальної футбольної ТСК

Це вже буде четверта спроба парламентарів заслухати проміжні висновки комісії (стосовно будівництва у Києві футбольних міні-майданчиків), які та напрацьовувала протягом піврічного терміну своєї роботи (15 травня ТСК втратила повноваження, так і не склавши фінального звіту).

Попередні рази питання знімали з голосування без будь-яких офіційних пояснень та коментарів.

Самі депутати причину таких дій Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука вбачають у відсутності достатньої кількості голосів у сесійній залі на підтримку рішення про продовження повноважень комісії.

Проти роботи ТСК вже публічно висловилися низка політиків із фракцій "Слуги народу", "Батьківщини", "Голосу", "ЄС" та різних міжфракційних груп.

Роботу комісії (окремих її членів, зокрема) парламентарі підозрюють у замовності, вказуючи загалом на штучний характер появи такої ТСК у стінах парламенту.

"...вбачається, як на мене, штучність такого процесу — а я ще раз повторю, я не бачила великого резонансу — і мені це більше скидається на те, що хтось з кимось хоче звести рахунки.

Я не знаю хто, не буду зараз нікого „фарбувати“ і „відбілювати“, але те що ми не чули звіту й аргументів, наводить на думку про штучність процесу", - сказала про роботу футбольної ТСК Ірина Верещук.

Припускають, що за лобіюванням продовження повноважень комісії може стояти нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс, який нещодавно навіть спробував спростувати такі тези на свій рахунок. Однак, у мережі інтернет доступне фото його смс-листування, в якому Суркіс не лише вітає позитивне голосування за утворення комісії, але й пише комусь "Браво. Працюємо далі".

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Цікаво, що футбольна спільнота в роботі ТСК бачить засіб дискредитації українського футболу та УАФ, а комісію називає інструментом для маніпуляцій проти чинного керівництва футбольної асоціації.

“Те, що йде війна, це однозначно. І це зрозуміло стало ще тоді, коли Павелко став головою ФФУ. І я чув, що були, навіть, спроби Григорія Суркіса впливати на УЄФА, щоб тільки шкодити Павелку. Конфлікт очевидний, не знаю чому Суркіс його спростовує.

Війна між колишнім президентом і теперішнім УАФу, це очевидні факти. Це видно. І видно, хто створює проблеми для футбольної асоціації”, - сказав з цього приводу футбольний експерт Дмитро Лащук.

Парламентів закликали зупинити тиск на УАФ через скандальну ТСК й низка футбольних зірок, серед яких Андрій Шевченко, Руслан Ротань, Олег Блохін, Анатолій Демяненко та інші.

За те, щоб повноваження ТСК продовжити виступають хіба що окремі політики від ОПЖЗ, до лав якої входить і сам, згаданий вище, Суркіс.

Нагадаємо, раніше болгарські ЗМІ розповіли, як Григорій Суркіс намагався завадити президенту УАФ Андрію Павелку виграти вибори до виконкому УЄФА.