Рада попробует в четвертый раз рассмотреть вопрос скандальной футбольной ВСК

Это уже будет четвертая попытка парламентариев заслушать промежуточные выводы комиссии (по строительству в Киеве футбольных мини-площадок), которые та нарабатывала в течение полугодового срока своей работы (15 мая ВСК потеряла полномочия, так и не составив финального отчета).

Предыдущие разы вопрос снимали с голосования без каких-либо официальных объяснений и комментариев.

Сами депутаты причину таких действий Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука видят в отсутствии достаточного количества голосов в сессионном зале в поддержку решения о продлении полномочий комиссии.

Против работы ВСК уже публично высказались ряд политиков из фракций "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса", "ЕС" и различных межфракционных групп.

Работу комиссии (отдельных ее членов, в частности) парламентарии подозревают в заказе, указывая в целом на искусственный характер появления такой ВСК в стенах парламента.

"... видится, на мой взгляд, искусственность такого процесса - а я еще раз повторю, я не видела большого резонанса - и мне это больше похоже на то, что кто-то с кем-то хочет свести счеты.

Я не знаю кто, не буду сейчас никого "красить" и "отбеливать", но то, что мы не слышали отчета и аргументов, наводит на мысль об искусственности процесса", - сказала о работе футбольной ВСК Ирина Верещук.

Предполагают, что за лоббированием продления полномочий комиссии может стоять нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис, который недавно даже попытался опровергнуть такие тезисы на свой счет. Однако, в сети Интернет есть фото его смс-переписки, в котором Суркис не только приветствует позитивное голосование за образование комиссии, но и пишет кому-то "Браво. Работаем дальше".

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Интересно, что футбольное сообщество в работе ВСК видит средство дискредитации украинского футбола и УАФ, а комиссию называет инструментом для манипуляций против действующего руководства футбольной ассоциации.

"То, что идет война, это однозначно. И это понятно стало еще тогда, когда Павелко стал главой ФФУ. И я слышал, что были даже попытки Григория Суркиса влиять на УЕФА, чтобы только вредить Павелко. Конфликт очевиден, не знаю почему Суркис его опровергает.

Война между бывшим президентом и нынешним УАФа, это очевидные факты. Это видно. И видно, кто создает проблемы для футбольной ассоциации", - сказал по этому поводу футбольный эксперт Дмитрий Лащук.

Парламентов призвали остановить давление на УАФ из-за скандальной ВСК и ряд футбольных звезд, среди которых Андрей Шевченко, Руслан Ротань, Олег Блохин, Анатолий Демьяненко и другие.

За то, чтобы полномочия ВСК продолжить выступают разве что отдельные политики от ОПЖЗ, в ряды которой входит и сам, упомянутый выше, Суркис.

Напомним, ранее болгарские СМИ рассказали, как Григорий Суркис пытался помешать президенту УАФ Андрею Павелко выиграть выборы в исполком УЕФА.