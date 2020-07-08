Футбольная ВСК зависла в воздухе: депутаты не понимают, почему вопрос "тянут" уже почти два месяца

Он отметил, что понятия не имеет, по каким причинам рассмотрение вопроса о полномочиях футбольной ВСК трижды отменялось и добавил, что оно должно решиться уже давно.

"Я лично считаю, что этот вопрос надо было решать давно, не стоит затягивать, у нас последнее заседание более полутора месяца назад было, сроки по деятельности ВСК вышли (15 мая). Поэтому комиссия... она, по сути, повисла в воздухе и ничего не может", - сказал Игорь Кривошеев, отметив, что ВР должна все же принять решение - продолжать ее, или нет.

Политик подчеркнул, что сроки вероятных новых полномочий ВСК всплывают, а также в случае решения об их продлении, это уже будет не 6 месяцев, ведь время идет начиная с 15 мая.

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Коллега Кривошеева по Раде, Роберт Хорват не исключил, что затягивание рассмотрения вопроса о полномочиях ВСК может быть следствием каких-то договоренностей, но отказался делать какие-либо дальнейшие предположения по этому поводу.

"Мое мнение неизменно - для чего продолжать работу, если за полгода ничего не нашли. ВСК работала с правоохранителями, они свое видение, насколько мне известно, предоставили.

Я думаю, что у парламента много есть чем заниматься, вместо того, чтобы выяснять политические отношения между некоторыми, скажем так, "украинскими политиками", - сказал нардеп.

Как сообщалось в УНН, Рада попробует в четвертый раз рассмотреть вопрос скандальной футбольной ВСК на пленарной неделе с 13 по 17 июля.

В то же время, против работы комиссии уже публично высказались ряд политиков из фракций "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса", "ЕС" и различных межфракционных групп.

Работу ВСК (отдельных ее членов, в частности) некоторые парламентарии подозревают в заказности, указывая в целом на искусственный характер появления такой ВСК в стенах парламента.

"... следует, на мой взгляд, искусственность такого процесса - а я еще раз повторю: я не видела большого резонанса - и мне это больше похоже на то, что кто-то с кем-то хочет свести счеты. Я не знаю кто, не буду сейчас никого "красить" и "отбеливать", но то, что мы не слышали отчета и аргументов, наводит на мысль об искусственности процесса", - сказала о работе футбольной ВСК Ирина Верещук.

Предполагают, что за лоббированием продления полномочий комиссии может стоять нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис, который недавно даже попытался опровергнуть такие тезисы на свой счет. Однако в сети Интернет есть фото его смс-переписки, в котором Суркис не только приветствует позитивное голосование за образование комиссии, но и пишет кому-то "Браво. Работаем дальше".

Напомним, что футбольное сообщество в работе ВСК видит средство дискредитации украинского футбола и УАФ, а комиссию называет инструментом для манипуляций против действующего руководства футбольной ассоциации.