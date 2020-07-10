У депгрупі "Довіра" пояснили, чому проти діяльності скандальної футбольної ТСК у Раді

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Футбольна ТСК, з повноваженнями якої депутати ніяк не визначаться вже майже дві місяці, може бути упередженою та мати політичний відтінок. З цих причин нардеп від групи "Довіра" Лариса Білозір каже, що переконуватиме колег не голосувати за продовження роботи комісії з питань будівництва футбольних майданчиків, передає УНН.

"Я буду наполягати на тому, щоб депутатська група "Довіра" не підтримувала продовження роботи цієї комісії.

Прикро, що сьогодні програми (з будівництва футбольних майданчиків) вже немає. Була така гарна можливість для сільських громад будувати майданчики. А якщо є якісь зловживання, то нехай цим займаються правоохоронні органи. Тим паче, що переважна більшість проектів реалізовувалося на засадах співфінансування із місцевими бюджетами, і голови сільських рад, ОТГ дуже раді, що у них з'явилися поля.

У нас на окрузі, всі вони (футбольні міні-майданчики) завершені. На Вінниччині — десь 16 минулого року було відкрито. А зараз держпрограми немає, і ми шукаємо можливостей будувати ці поля, адже багато сіл потребують такої спортивної інфраструктури", - розповіла нардеп.

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Білозір додала, що коли футбольна ТСК за півроку роботи (її повноваження тривали з листопада минулого року по 15 травня поточного - ред.) нічого не змогла знайти, то сенсу її продовження тим паче немає.

І ще, політик не виключила, що комісія може мати певну упередженість.

"Якщо вони нічого не знайшли за пів року... Тим паче, що сьогодні у ТСК є можливості зазивати всі сторони, заслуховувати свідків з усіх сторін, можливостей дуже багато.

Припускаю, що там можуть бути якісь упереджені і політичні речі", - резюмувала вона.

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Нагадаємо, що футбольна ТСК зависла у повітрі, і депутати не розуміють, чому питання з її повноваженнями "тягнуть" вже майже два місяці. 

Проти роботи комісії вже публічно висловилася низка політиків із фракцій "Слуги народу", "Батьківщини", "Голосу", "ЄС" та різних міжфракційних груп.

Припускають, що за лобіюванням продовження повноважень комісії може стояти нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс, який нещодавно навіть спробував спростувати такі тези на свій рахунок. Однак у мережі інтернет доступне фото його смс-листування, в якому Суркіс не лише вітає позитивне голосування за утворення комісії, але й пише комусь "Браво. Працюємо далі".

У такий спосіб політик нібито веде війну проти керівництва УАФ з особистих мотивів, кажуть експерти та радять колишньому футбольному функціонеру "замість дискредитувати зробити щось добре для українського футболу".

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