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В День Независимости в Украине поженились 392 пары
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В этом году в День Независимости в Украине заключили брак 392 пары. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, информирует УНН.
Цитата
"Годовщина празднования Дня Независимости этого года останется в памяти многих пар символом единения и любви. Ведь вчера, в национальный праздник, решили заключить брак 392 пары", – говорится в сообщении.
Добавим
Как отметили в Минюсте, вчера впервые за 31 год ЗАГСы работали и регистрировали браки в День Независимости.
Напомним