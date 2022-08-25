В День Независимости в Украине поженились 392 пары

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"Годовщина празднования Дня Независимости этого года останется в памяти многих пар символом единения и любви. Ведь вчера, в национальный праздник, решили заключить брак 392 пары", – говорится в сообщении.

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Как отметили в Минюсте, вчера впервые за 31 год ЗАГСы работали и регистрировали браки в День Независимости.

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