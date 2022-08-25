У День Незалежності повітряну тривогу в Україні оголошували 189 разів.
У День Незалежності в Україні одружилися 392 пари
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Цього року в День Незалежності в Україні уклали шлюб 392 пари. Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства юстиції України, інформує УНН.
Цитата
"Цьогорічна річниця святкування Дня Незалежності залишиться у пам’яті багатьох пар символом єднання та любові. Адже вчора, у національне свято, вирішили укласти шлюб 392 пари", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Як зазначили у Мін'юсті, вчора вперше за 31 рік ДРАЦСи працювали і реєстрували шлюби в День Незалежності.
Нагадаємо