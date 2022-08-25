В День Независимости сообщили о "заминировании" 118 объектов – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В День Независимости Украины поступили сообщения о "заминировании" 118 объектов. Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует УНН.
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"Телефонные террористы минировали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых говорилось о заминировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных людей составило почти 3 800 человек", – отметил Енин.
Напомним
В День Независимости российские войска обстреляли 58 населенных пунктов Украины.