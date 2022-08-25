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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В День Независимости сообщили о "заминировании" 118 объектов – МВД

Киев • УНН

 • 120097 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В День Независимости Украины поступили сообщения о "заминировании" 118 объектов. Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует УНН.

В День Независимости сообщили о "заминировании" 118 объектов – МВД

Цитата

"Телефонные террористы минировали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых говорилось о заминировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных людей составило почти 3 800 человек", – отметил Енин.

Напомним

В День Независимости российские войска обстреляли 58 населенных пунктов Украины.

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