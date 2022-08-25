У День Незалежності армія рф обстріляла 58 населених пунктів – МВС

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"24 серпня для росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. (...) Вчора стався ракетний удар по залізничній станції на Дніпропетровщині. Загинуло 22 людини, ще близько 50 поранено. І це, можливо, не остаточна кількість загиблих", - сказав Єнін.

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