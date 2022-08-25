В День Независимости армия рф обстреляла 58 населенных пунктов – МВД

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”24 августа для россии сакральная дата, которой они бы не могли не воспользоваться для своих зверских дел. К сожалению, как мы в МВД и предупреждали, вчерашний праздник независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Во-первых, количество обстрелов населенных пунктов увеличилась. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно выше количество обстрелов, чем мы фиксируем обычно (...) Вчера произошел ракетный удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Погибли 22 человека, еще около 50 ранены. Это, возможно, не окончательное количество погибших", – сказал Енин.

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