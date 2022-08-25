У День Незалежності повідомили про "замінування" 118 об'єктів – МВС

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"Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень, в який йшлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей", – зазначив Єнін.

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