У День Незалежності повідомили про "замінування" 118 об'єктів – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У День Незалежності України надійшли повідомлення про "замінування" 118 об'єктів. Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує УНН.
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"Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень, в який йшлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей", – зазначив Єнін.
Нагадаємо
У День Незалежності російські війська обстріляли 58 населених пунктів України.