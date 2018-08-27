В День Независимости на Донбассе многих арестовали за поднятие украинского флага - разведка

"По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск провело масштабные т.н. "тренировки по предотвращению похищения военнослужащих" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом специальными патрулями противника осуществлялась проверка, в том числе военных транспортных средств на предмет скрытой перевозки людей и вещей, которые могут восприниматься за символику Украины", - сказал Мотузяник.

По его словам, таким образом противником были усилены меры по предотвращению активизации политической активности граждан во время празднования 27-й годовщины Независимости Украины и недопущения массовых протестов местных жителей, в связи с увеличением случаев исчезновения их близких и знакомых, задержанных под предлогом нарушения т.н. "Комендантского часа".

Вместе с тем, отметил Мотузяник, эти меры российского оккупационного командования оказались малоэффективными. В оккупированных населенных пунктах состоялись многочисленные мероприятия патриотически настроенных украинских граждан, многие из них были арестованы за поднятие Государственного флага Украины.

Напомним, по данным разведки, за минувшие сутки трое боевиков уничтожено, семеро получили ранения.