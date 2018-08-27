У День Незалежності на Донбасі багатьох арештували за підняття держпрапору - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У День святкування 27-ї річниці незалежності України бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу під виглядом запобіганню викраденню військовослужбовців затримали проукраїнськи налаштованих громадян. Про це сьогодні з посиланням на дані української розвідки на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“З даними української розвідки, командування російських окупаційних військ провело масштабне т.зв. „тренування щодо запобігання викраденню військовослужбовців“ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. При цьому, спеціальними патрулями противника здійснювалась перевірка, у тому числі військових транспортних засобів на предмет прихованого перевезення людей та речей, які можуть сприйматись за символіку України”, — сказав Мотузяник.
За його словами, у такий спосіб противником були посилені заходи щодо запобігання активізації політичної активності громадян під час святкування 27-ї річниці Незалежності України та недопущення масових протестів місцевих жителів, у зв’язку із збільшенням випадків зникнення їх близьких і знайомих, затриманих під приводом порушення т.зв. “комендантської години”.
Разом з тим, зауважив Мотузяник, ці заходи російського окупаційного командування виявилися малоефективними. В окупованих населених пунктах відбулись чисельні заходи патріотично налаштованих українських громадян, багатьох з них було арештовано за підняття Державного прапору України.
Нагадаємо, за даними розвідки, минулої доби трьох бойовиків знищено, семеро отримали поранення.