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У День Незалежності на Донбасі багатьох арештували за підняття держпрапору - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У День святкування 27-ї річниці незалежності України бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу під виглядом запобіганню викраденню військовослужбовців затримали проукраїнськи налаштованих громадян. Про це сьогодні з посиланням на дані української розвідки на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

У День Незалежності на Донбасі багатьох арештували за підняття держпрапору - розвідка

“З даними української розвідки, командування російських окупаційних військ провело масштабне т.зв. „тренування щодо запобігання викраденню військовослужбовців“ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. При цьому, спеціальними патрулями противника здійснювалась перевірка, у тому числі військових транспортних засобів на предмет прихованого перевезення людей та речей, які можуть сприйматись за символіку України”, — сказав Мотузяник.

За його словами, у такий спосіб противником були посилені заходи щодо запобігання активізації політичної активності громадян під час святкування 27-ї річниці Незалежності України та недопущення масових протестів місцевих жителів, у зв’язку із збільшенням випадків зникнення їх близьких і знайомих, затриманих під приводом порушення т.зв. “комендантської години”.

Разом з тим, зауважив Мотузяник, ці заходи російського окупаційного командування виявилися малоефективними. В окупованих населених пунктах відбулись чисельні заходи патріотично налаштованих українських громадян, багатьох з них було арештовано за підняття Державного прапору України.

Нагадаємо, за даними розвідки, минулої доби трьох бойовиків знищено, семеро отримали поранення.

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