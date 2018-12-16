В день инаугурации президента Грузии произошли столкновения между оппозицией и полицейскими

Так, сообщается, что правоохранители перекрыли дорогу на Телави, предложив оппозиционерам проехать альтернативным путем через Кварели, но те ответили отказом, подчеркнув, что дорога через Гомборский перевал также была перекрыта. Участники акции попытались прорвать полицейский кордон.

Один из лидеров Объединенной оппозиции Георгий Вашадзе назвал действия властей прямой провокацией.

Ранее Министерство внутренних дел сообщало, что движение транспорта в направлении региона Кахети и на дорогах в самом городе Телави будет временно ограничено. МВД также обещало защищать безопасность всех делегаций, прибывших в страну, чтобы присутствовать на инаугурации президента, и призвали оппозицию соблюдать правопорядка.

Как сообщал УНН, во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов, победила Саломе Зурабишвили.



Ее инаугурация состоится в городе Телави, церемония начнется в 15:00 по местному времени и продлится чуть больше 40 минут.