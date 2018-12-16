У день інавгурації президента Грузії відбулися зіткнення між опозицією і поліцейськими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На сході Грузії між активістами Об’єднаної опозиції і співробітниками поліції відбулися зіткнення. Активісти опозиції намагались потрапити в місто Телаві, де у них запланована акція протесту в зв’язку зі вступом на посаду нового президента Грузії Саломе Зурабішвілі, передає УНН з посиланням на “Грузія Online”.
Так, повідомляється, що правоохоронці перекрили дорогу на Телаві, запропонувавши опозиціонерам проїхати альтернативним шляхом через Кварелі, але ті відповіли відмовою, підкресливши, що дорога через Гомборскій перевал також була перекрита. Учасники акції спробували прорвати поліцейський кордон.
Один з лідерів Об’єднаної опозиції Георгій Вашадзе назвав дії влади прямою провокацією.
Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що рух транспорту в напрямку регіону Кахеті і на дорогах в самому місті Телаві буде тимчасово обмежено. МВС також обіцяло захищати безпеку всіх делегацій, які прибули в країну, щоб бути присутнім на інавгурації президента, і закликали опозицію дотримуватися правопорядку.
Як повідомляв УНН, в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів, перемогла Саломе Зурабішвілі.
Її інавгурація відбудеться в місті Телаві, церемонія розпочнеться о 15:00 за місцевим часом і триватиме трохи більше 40 хвилин.