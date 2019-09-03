В ГБР перенесли допрос Порошенко

Так, допрос должен был состояться сегодня в 10:00. В бюро не уточнили причины переноса и дело, в рамках которого должен был состояться допрос.

Напомним, последний допрос Порошенко в ГБР состоялся 12 августа. Допрос длился 2:00.

Тогда Порошенко давал показания в рамках уголовного производства по факту возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

После допроса пятый Президент заявил, что готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.