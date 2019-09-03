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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115107 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125877 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117248 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122637 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126751 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151817 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
В ГБР перенесли допрос Порошенко

В ГБР перенесли допрос Порошенко

Киев  •  УНН

 • 11343 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Государственном бюро расследований Украины перенесли допрос пятого президента Петра Порошенко на 14:00 вторника, 3 сентября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, допрос должен был состояться сегодня в 10:00. В бюро не уточнили причины переноса и дело, в рамках которого должен был состояться допрос.

Напомним, последний допрос Порошенко в ГБР состоялся 12 августа. Допрос длился 2:00.

Тогда Порошенко давал показания в рамках уголовного производства по факту возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

После допроса пятый Президент заявил, что готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.

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