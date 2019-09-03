У ДБР перенесли допит Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Державному бюро розслідувань України перенесли допит п’ятого президента Петра Порошенка на 14:00 вівторка, 3 вересня. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
Так, допит мав відбутись сьогодні о 10:00. У бюро не уточнили причини перенесення та справу, в рамках якої мав відбутись допит.
Нагадаємо, останній допит Порошенка у ДБР відбувся 12 серпня. Допит тривав дві години.
Тоді Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Після допиту п’ятий Президент заявив, готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.