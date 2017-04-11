В Дарницком районе столицы и поселке Чапаевка будут промывать трубы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Профилактические работы в поселке Чапаевка будут проводиться ночью с 11 на 12 апреля, в Дарницком районе промывание состоится в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
Согласно ежегодному графику, в ночь с 11 на 12 апреля, с 24:00 до 02:00, "Киевводоканал" будет проводить плановое профилактическое промывание сетей в поселке Чапаевка.
Также с 13 на 14 апреля, с 23:00 до 7:00, будут промывать трубопроводы в Дарницком районе.
В частности, в зону работ попадут сети на таких улицах: Бориспольская, Академика Горбунова, Оросительная, Ремонтная, Ташкентская, а также поселка Рембаза и ЖБК-135. Предварительно осуществляется очистка и промывка резервуара чистой воды на насосной водопроводной станции "Южный Водопарк".
Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.
После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить - если визуально вода прозрачная, не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.
Как сообщал УНН 2 февраля, "Киевводоканал" проверил качество питьевой воды.