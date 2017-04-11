В Дарницком районе столицы и поселке Чапаевка будут промывать трубы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78382 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111393 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169659 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124759 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115250 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106138 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107379 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103827 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Дарницком районе столицы и поселке Чапаевка будут промывать трубы

В Дарницком районе столицы и поселке Чапаевка будут промывать трубы

Киев  •  УНН

 • 13417 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Профилактические работы в поселке Чапаевка будут проводиться ночью с 11 на 12 апреля, в Дарницком районе промывание состоится в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

Согласно ежегодному графику, в ночь с 11 на 12 апреля, с 24:00 до 02:00, "Киевводоканал" будет проводить плановое профилактическое промывание сетей в поселке Чапаевка.

Также с 13 на 14 апреля, с 23:00 до 7:00, будут промывать трубопроводы в Дарницком районе.

В частности, в зону работ попадут сети на таких улицах: Бориспольская, Академика Горбунова, Оросительная, Ремонтная, Ташкентская, а также поселка Рембаза и ЖБК-135. Предварительно осуществляется очистка и промывка резервуара чистой воды на насосной водопроводной станции "Южный Водопарк".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить - если визуально вода прозрачная, не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Как сообщал УНН 2 февраля, "Киевводоканал" проверил качество питьевой воды.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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