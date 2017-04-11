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У Дарницькому районі столиці та селищі Чапаєвка промиватимуть труби

У Дарницькому районі столиці та селищі Чапаєвка промиватимуть труби

Київ • УНН

 • 13419 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Профілактичні роботи у селищі Чапаєвка триватимуть вночі із 11 на 12 квітня, у Дарницькому районі промивання відбудеться вночі з 13 на 14 квітня. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київводоканалу.

Згідно зі щорічним графіком, у ніч із 11 на 12 квітня, з 24:00 до 02:00, "Київводоканал" проводитиме планове профілактичне промивання мереж у селищі Чапаєвка.

Також із 13 на 14 квітня, з 23:00 до 7:00, промиватимуть трубопроводи в Дарницькому районі.

Зокрема, до зони робіт потраплять мережі на таких вулицях: Бориспільська, Академіка Горбунова, Зрошувальна, Ремонтна, Ташкентська, а також селища Рембаза та ЗБК-135. Попередньо здійснюється очищення та промивання резервуару чистої води на насосній водопровідній станції "Південний водопарк".

Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт "Київводоканал" не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.

Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити – якщо візуально вода прозора, не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Як повідомляв УНН 2 лютого, “Київводоканал” перевірив якість питної води.

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