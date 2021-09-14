В Дании разрешили создавать "зоны нулевых выбросов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правительство Дании позволило создавать в городах зоны, где будет запрещено ездить машинам с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DR.
Детали
Власть Дании убеждена, что создание “зон нулевых выбросов” значительно улучшит уровень чистоты воздуха в городах.
Муниципалитетам предоставят право определять зоны города, куда не будут впускать машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако будут исключения: люди с “законной целью” смогут въезжать на территорию “без выбросов” на автомобиле любого типа.
В то же время в городах с экологическими зонами не смогут ездить дизельные машины без сажевого фильтра, который задерживает частицы углерода и препятствует выбрасыванию его в атмосферу.
Кроме того, муниципалитеты смогут запрещать использование каминов и печей на дровах в районах с централизованным теплоснабжением и природным газом.
Напомним
В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые будут стимулировать развитие экологического транспорта в стране. Согласно этим законам, должны увеличить производство электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.