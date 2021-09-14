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2 марта, 17:42 • 117907 просмотра

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В Дании разрешили создавать "зоны нулевых выбросов"

В Дании разрешили создавать "зоны нулевых выбросов"

Киев  •  УНН

 • 14677 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правительство Дании позволило создавать в городах зоны, где будет запрещено ездить машинам с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DR.

Детали

Власть Дании убеждена, что создание “зон нулевых выбросов” значительно улучшит уровень чистоты воздуха в городах.

Муниципалитетам предоставят право определять зоны города, куда не будут впускать машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако будут исключения: люди с “законной целью” смогут въезжать на территорию “без выбросов” на автомобиле любого типа.

В то же время в городах с экологическими зонами не смогут ездить дизельные машины без сажевого фильтра, который задерживает частицы углерода и препятствует выбрасыванию его в атмосферу.

Кроме того, муниципалитеты смогут запрещать использование каминов и печей на дровах в районах с централизованным теплоснабжением и природным газом.

Напомним

В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые будут стимулировать развитие экологического транспорта в стране. Согласно этим законам, должны увеличить производство электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.

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