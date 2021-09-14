У Данії дозволили створювати "зони нульових викидів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Уряд Данії дозволив створювати у містах зони, де буде заборонено їздити машинам із двигуном внутрішнього згоряння. Про це повідомляє УНН із посиланням на DR.
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Влада Данії переконана, що створення “зон нульових викидів” значно поліпшить рівень чистоти повітря у містах.
Муніципалітетам нададуть право визначати зони міста, куди не впускатимуть машини з двигуном внутрішнього згоряння. Проте будуть винятки: люди із “законною метою” зможуть в’їжджати на територію “без викидів” автомобілем будь-якого типу.
Водночас у містах з екологічними зонами не зможуть їздити дизельні машини без фільтру сажі, який затримує частинки вуглецю і перешкоджає викиданню його в атмосферу.
Окрім того, муніципалітети зможуть забороняти використання камінів чи печей на дровах у районах із централізованим теплопостачанням та природним газом.
Нагадаємо
У серпні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які стимулюватимуть розвиток екологічного транспорту в країні. За цими законами, мають збільшити виробництво електричних транспортних засобів, трамвайних вагонів та вагонів метро, транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, які працюють виключно на стисненому або зрідженому метані чи біогазі.