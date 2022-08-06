В Черном море находится четыре российских ракетоносца, снаряженных 2️4 ракетами «Калибр»
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Черном море продолжают маневрирование вдоль побережья Крыма в направлении Новороссийска 1️0 кораблей русского флота. Среди них 2️ надводных и 2️ подводных ракетоносцев, снаряженные 2️4 ракетами типа «Калибр». Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
Цитата
«В Черном море обстановка без существенных изменений. 1️0 кораблей вражеского флота продолжают маневрирование вдоль побережья Крыма в направлении Новороссийска. Среди них 2️ надводных и 2️ подводных ракетоносцев, снаряженные 2️4 ракетами типа «Калибр», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что угроза ракетных ударов и артиллерийско-ракетных обстрелов остается высокой.
Дополнение
В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.