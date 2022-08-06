В Черном море находится четыре российских ракетоносца, снаряженных 2️4 ракетами «Калибр»

Цитата

«В Черном море обстановка без существенных изменений. 1️0 кораблей вражеского флота продолжают маневрирование вдоль побережья Крыма в направлении Новороссийска. Среди них 2️ надводных и 2️ подводных ракетоносцев, снаряженные 2️4 ракетами типа «Калибр», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что угроза ракетных ударов и артиллерийско-ракетных обстрелов остается высокой.

Дополнение

В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.