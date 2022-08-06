У Чорному морі перебуває чотири російські ракетоносці, які споряджені 2️4 ракетами «Калібр»

Цитата

«В Чорному морі обстановка без суттєвих змін. 1️0 кораблів ворожого флоту продовжують маневрування вздовж узбережжя Криму в напрямку Новоросійська. Серед них 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносці, споряджені 2️4 ракетами типу «Калібр», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що загроза ракетних ударів та артилерійсько-ракетних обстрілів залишається високою.

Доповнення

В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.