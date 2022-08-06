У Чорному морі перебуває чотири російські ракетоносці, які споряджені 2️4 ракетами «Калібр»
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Чорному морі продовжують маневрування вздовж узбережжя Криму в напрямку Новоросійська 1️0 кораблів російського флоту. Серед них 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносці, споряджені 2️4 ракетами типу «Калібр». Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає УНН.
Цитата
«В Чорному морі обстановка без суттєвих змін. 1️0 кораблів ворожого флоту продовжують маневрування вздовж узбережжя Криму в напрямку Новоросійська. Серед них 2️ надводних і 2️ підводних ракетоносці, споряджені 2️4 ракетами типу «Калібр», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що загроза ракетних ударів та артилерійсько-ракетних обстрілів залишається високою.
Доповнення
В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.