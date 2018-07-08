В Чикаго проходит митинг за усиление контроля над оборотом оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Сотни демонстрантов, выступающих за усиление оборота огнестрельного оружия в США, приняли участие в масштабной акции протеста, частично перекрыв одну из автомобильных шоссе в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.
По ее данным, протестующие маршем прошли по одной из автотрасс города. Сначала полиция заявляла, что все, кто попытается заблокировать трассу, будут задержаны. Однако впоследствии власти все же разрешили провести акцию. Беспорядков и серьезных инцидентов зафиксировано не было.
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Демонстранты заявили, что своей акцией они хотят, в частности, обратить внимание общественности и правоохранительных органов к серьезной ситуации, сложившейся в Чикаго, где ежегодно от огнестрельного оружия погибают сотни людей. Протестующие выступают в том числе за ужесточение законов, контролирующих оборот оружия.
Чикаго является одним из самых криминальных городов США. По данным полиции мегаполиса, за первую половину текущего года в городе произошло более 1,1 тыс. случаев стрельбы и более 250 убийств. Как отмечает агентство Associated Press, подавляющее большинство преступлений совершается в районах, в которых проживают преимущественно темнокожие граждане с низким уровнем дохода.
Напомним, 14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновник стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был с ней исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.
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Такие трагедии часто служат причиной проведения массовых демонстраций и акций протеста, участники которых выступают за усиление контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. 24 марта сотни тысяч американцев вышли на улицы около 800 городов страны с требованием к Конгрессу принять соответствующие меры на законодательном уровне. Самая масштабная акция под названием “Марш за нашу жизнь” прошла в тот день в Вашингтоне, в ней приняли участие не менее 500 тыс. человек.