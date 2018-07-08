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У Чикаго проходить мітинг за посилення контролю над обігом зброї

У Чикаго проходить мітинг за посилення контролю над обігом зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Сотні демонстрантів, які виступають за посилення обігу вогнепальної зброї у США, взяли участь у суботу в масштабній акції протесту, частково перекривши одну з автомобільних шосе в Чикаго (штат Іллінойс). Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CNN.

За її даними, протестувальники маршем пройшли по одній з автотрас міста. Спочатку поліція заявляла, що всі, хто спробує заблокувати трасу, будуть затримані. Однак згодом влада все ж таки дозволила провести акцію. Заворушень і серйозних інцидентів зафіксовано не було.

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Демонстранти заявили, що своєю акцією вони хочуть, зокрема, звернути увагу громадськості та правоохоронних органів до серйозної ситуації, що склалася в Чикаго, де щороку від вогнепальної зброї гинуть сотні людей. Протестувальники виступають в тому числі за посилення законів, контролюючих оборот зброї.

Чикаго є одним з найбільш кримінальних міст США. За даними поліції мегаполісу, за першу половину поточного року в місті сталося понад 1,1 тис. випадків стрілянини і більше 250 вбивств. Як зазначає агентство Associated Press, переважна більшість злочинів скоюється в районах, в яких проживають переважно темношкірі громадяни зі низьким рівнем доходу.

Нагадаємо, 14 лютого 2018 року 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Винуватця стрілянини заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі та був з нею виключений за неадекватну поведінку. У суді Ніколас Круз зізнався в тому, що він відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб. Він зміг легально придбати зброю, незважаючи на те, що раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Цей випадок став приводом для суспільної дискусії.

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Такі трагедії часто служать причиною проведення масових демонстрацій і акцій протесту, учасники яких виступають за посилення контролю над обігом вогнепальної зброї у США. 24 березня сотні тисяч американців вийшли на вулиці близько 800 міст країни зі вимогою до Конгресу вжити відповідних заходів на законодавчому рівні. Наймасштабніша акція під назвою “Марш за наше життя” пройшла в той день у Вашингтоні, в ній взяли участь не менше 500 тис. осіб.

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