Июнь в Киеве установил четыре температурных рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В течение июня в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.
Детали
"Среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве равнялась +21,7°С, что на 2,2°С выше климатической нормы. В первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда, он стал седьмым самым теплым в столице за 142 года наблюдений", – говорится в сообщении.
Холоднее всего в Киеве было 22 июня, когда минимальная температура опустилась до +11,8°С, а теплее всего – 29 июня, когда максимальная температура после полудня выросла до +34,4°С и установила таким образом температурный рекорд.
"Июнь оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 42 мм или 57% климатической нормы", – добавили в обсерватории.
Напомним
В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.