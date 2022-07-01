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Июнь в Киеве установил четыре температурных рекорда

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В течение июня в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.

Детали

"Среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве равнялась +21,7°С, что на 2,2°С выше климатической нормы. В первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда, он стал седьмым самым теплым в столице за 142 года наблюдений", – говорится в сообщении.

Холоднее всего в Киеве было 22 июня, когда минимальная температура опустилась до +11,8°С, а теплее всего – 29 июня, когда максимальная температура после полудня выросла до +34,4°С и установила таким образом температурный рекорд.

"Июнь оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 42 мм или 57% климатической нормы", – добавили в обсерватории.

Напомним

В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.

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