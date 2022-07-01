Червень у Києві встановив чотири температурні рекорди

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"Середньомісячна температура повітря у червні в Києві дорівнювала +21,7°С, що на 2,2°С вище за кліматичну норму. У першому місяці літа було зафіксовано чотири температурні рекорди, він став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень", – ідеться у повідомленні.

Найхолодніше у Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилася до +11,8°С, а найтепліше – 29 червня, коли максимальна температура після полудня зросла до +34,4°С і встановила у такий спосіб температурний рекорд.

"Червень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 42 мм або 57% кліматичної норми", – додали в обсерваторії.

Нагадаємо

Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.