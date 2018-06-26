В июне заемщикам "теплых кредитов" выплатили 101 млн грн компенсаций

“Согласно со сводными реестрами заемщиков „теплых кредитов“ за июнь Госэнергоэффективности возместило 101 млн грн населению и ОСМД, которые воспользовались государственной программой поддержки при внедрении энергоэффективных мероприятий”, — рассказали в Госэнергоэффективности.

Отмечается, что наибольшую сумму возмещения — 83 млн грн — получили почти 8 тыс. семей, утеплили частные дома. Более 17 млн ​​грн компенсаций получили 175 ОСМД, которые покупали энергоэффективные материалы и оборудование для энергосберегающих мероприятий в многоэтажках. Еще 850 тыс. грн выплачено более 130 домохозяйствам, которые установили твердотопливные котлы.

Средства из госбюджета направленые на соответствующие счета заемщиков в государственные банки: Ощадбанк, “Укргазбанк”, ПриватБанк.

Всего с начала действия программы в октябре 2014 года ее участникам выплачено 2,1 млрд грн компенсаций по “теплым кредитам”.

Напомним, в Госэнергоэффективности рассказали об условиях предоставления “теплых кредитов”.