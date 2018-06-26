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В июне заемщикам "теплых кредитов" выплатили 101 млн грн компенсаций

В июне заемщикам "теплых кредитов" выплатили 101 млн грн компенсаций

Киев  •  УНН

 • 10749 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В июне Госэнергоэффективности выплатило заемщикам “теплых кредитов” 101 млн грн компенсаций, передает УНН со ссылкой на сообщение Агентства.

“Согласно со сводными реестрами заемщиков „теплых кредитов“ за июнь Госэнергоэффективности возместило 101 млн грн населению и ОСМД, которые воспользовались государственной программой поддержки при внедрении энергоэффективных мероприятий”, — рассказали в Госэнергоэффективности.

Отмечается, что наибольшую сумму возмещения — 83 млн грн — получили почти 8 тыс. семей, утеплили частные дома. Более 17 млн ​​грн компенсаций получили 175 ОСМД, которые покупали энергоэффективные материалы и оборудование для энергосберегающих мероприятий в многоэтажках. Еще 850 тыс. грн выплачено более 130 домохозяйствам, которые установили твердотопливные котлы.

Средства из госбюджета направленые на соответствующие счета заемщиков в государственные банки: Ощадбанк, “Укргазбанк”, ПриватБанк.

Всего с начала действия программы в октябре 2014 года ее участникам выплачено 2,1 млрд грн компенсаций по “теплым кредитам”.

Напомним, в Госэнергоэффективности рассказали об условиях предоставления “теплых кредитов”.

Украинские Национальные Новости

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