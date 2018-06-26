У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101 млн грн компенсацій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У червні Держенергоефективності виплатило позичальникам “теплих кредитів” 101 млн грн компенсацій, передає УНН з посиланням на повідомлення Агентства.
“Відповідно до зведених реєстрів позичальників „теплих кредитів“ за червень Держенергоефективності відшкодувало 101 млн грн населенню та ОСББ, які скористалися державною програмою підтримки при впровадженні енергоефективних заходів”, — розповіли у Держенергоефективності.
Зазначається, що найбільшу суму відшкодування — 83 млн грн — отримали майже 8 тис. родин, які утеплювали приватні будинки. Понад 17 млн грн компенсацій одержали 175 ОСББ, які купували енергоефективні матеріали та обладнання для енергоощадних заходів у багатоповерхівках. Ще 850 тис. грн виплачено більше 130 домогосподарствам, які встановили твердопаливні котли.
Кошти з держбюджету спрямовано на відповідні рахунки позичальників у державних банках: Ощадбанк, “Укргазбанк”, ПриватБанк.
Загалом, з початку дії програми у жовтні 2014 року її учасникам виплачено 2,1 млрд грн компенсацій за “теплими кредитами”.
Нагадаємо, у Держенергоефективності розповіли про умови надання “теплих кредитів”.