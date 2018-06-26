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У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101 млн грн компенсацій

У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101 млн грн компенсацій

Київ • УНН

 • 10749 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. У червні Держенергоефективності виплатило позичальникам “теплих кредитів” 101 млн грн компенсацій, передає УНН з посиланням на повідомлення Агентства.

“Відповідно до зведених реєстрів позичальників „теплих кредитів“ за червень Держенергоефективності відшкодувало 101 млн грн населенню та ОСББ, які скористалися державною програмою підтримки при впровадженні енергоефективних заходів”, — розповіли у Держенергоефективності.

Зазначається, що найбільшу суму відшкодування — 83 млн грн — отримали майже 8 тис. родин, які утеплювали приватні будинки. Понад 17 млн грн компенсацій одержали 175 ОСББ, які купували енергоефективні матеріали та обладнання для енергоощадних заходів у багатоповерхівках. Ще 850 тис. грн виплачено більше 130 домогосподарствам, які встановили твердопаливні котли.

Кошти з держбюджету спрямовано на відповідні рахунки позичальників у державних банках: Ощадбанк, “Укргазбанк”, ПриватБанк.

Загалом, з початку дії програми у жовтні 2014 року її учасникам виплачено 2,1 млрд грн компенсацій за “теплими кредитами”.

Нагадаємо, у Держенергоефективності розповіли про умови надання “теплих кредитів”.

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