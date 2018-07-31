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В июне платежный баланс сведен с профицитом в 23 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Платежный баланс в июне сведен с профицитом на уровне 23 млн долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

"Платежный баланс в июне сведен с профицитом на уровне 23 млн долларов США. В то же время уровень международных резервов уменьшился до 18 млрд долларов на 1 июля, что покрывает 3,1 месяца будущего импорта, из-за выплат кредитов в пользу МВФ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в июне дефицит текущего счета составил 125 млн долларов, а за полгода дефицит расширился до 613 млн долларов (с 285 млн долларов за аналогичный период прошлого года).

Объемы экспорта товаров увеличились на 11,5% в годовом измерении и составили 3,4 млрд долларов. Основной вклад в рост экспорта обеспечивали поставки металлургической продукции, рост которых ускорился (до 32,5% в годовом измерении).

Благодаря раннему началу уборочной кампании улучшились показатели экспорта зерновых и ускорился рост экспорта продукции пищевой промышленности (в частности мяса).

За полугодие экспорт товаров вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,2 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в июне составили 4,3 млрд долларов, однако его рост существенно замедлился (до 9,9% в годовом измерении) прежде всего за счет продукции машиностроения и химической промышленности. Зато из-за роста мировых цен на нефть и природный газ увеличение стоимостных объемов импорта энергоносителей оставалось на высоком уровне (32,7%).

Всего за январь-июнь импорт товаров вырос на 14% год к году и составил 25,5 млрд долларов.

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов с 21,6 до 20,7 млрд долларов на конец этого года.

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