У червні платіжний баланс зведено з профіцитом у 23 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Платіжний баланс у червні зведено з профіцитом на рівні 23 млн доларів, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Платіжний баланс у червні зведено з профіцитом на рівні 23 млн доларів США. Водночас рівень міжнародних резервів зменшився до 18 млрд доларів на 1 липня, що покриває 3,1 місяця майбутнього імпорту, через виплати кредитів на користь МВФ”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у червні дефіцит поточного рахунку становив 125 млн доларів, а за півроку дефіцит розширився до 613 млн доларів (з 285 млн доларів за аналогічний період минулого року).
Обсяги експорту товарів збільшилися на 11,5% у річному вимірі та становили 3,4 млрд доларів. Основний внесок у зростання експорту забезпечували поставки металургійної продукції, зростання яких прискорилося (до 32,5% у річному вимірі).
Завдяки ранньому початку збиральної кампанії покращилися показники експорту зернових та прискорилося зростання експорту продукції харчової промисловості (зокрема м’яса).
За півріччя експорт товарів зріс на 11,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 21,2 млрд доларів.
Обсяги імпорту товарів у червні становили 4,3 млрд доларів, проте його зростання істотно сповільнилося (до 9,9% у річному вимірі) насамперед за рахунок продукції машинобудування та хімічної промисловості. Натомість через зростання світових цін на нафту та природний газ збільшення вартісних обсягів імпорту енергоносіїв залишалося на високому рівні (32,7%).
Загалом за січень-червень імпорт товарів зріс на 14% рік до року і становив 25,5 млрд доларів.
Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз міжнародних резервів з 21,6 до 20,7 млрд доларів на кінець цього року.