В Черновцах задержали мужчину, который поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто - полиция

“Чтобы установить личность преступника, полицейские провели подворовой обход, опросили всех возможных очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения с места преступления и прилегающей территории. Проанализировав полученную информацию, оперативники Черновицкого отдела полиции установили приметы мужчины, причастного к указанным преступлениям. Сразу же ориентировки разослали всем нарядам полиции, которые несли службу на территории Черновцов”, — говорится в сообщении.

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Уже вскоре правоохранители разыскали и задержали нарушителя на одной из улиц города. Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области, который находится на территории Черновцов без постоянного места жительства. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность к совершению указанных преступлений.

“Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал последствия своих действий”, — добавили в полиции.

Напомним, поджог 3 автомобилей и прокол шин еще 28 транспортным средствам произошел в ночь на 14 декабря.