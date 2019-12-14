У Чернівцях затримали чоловіка, що підпалив три автомобілі і проколов шини ще 28 авто - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який нещодавно здійснив підпал трьох автомобілів в одному з мікрорайонів Чернівців. Тоді ж він проколов шини ще 28 автівкам. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
“Щоб встановити особу злочинця, поліцейські здійснили подворовий обхід, опитали всіх можливих очевидців і вилучили записи камер відеонагляду з місця злочину та прилеглої території. Проаналізувавши отриману інформацію, оперативники Чернівецького відділу поліції встановили прикмети чоловіка, причетного до вказаних злочинів. Одразу ж орієнтування розіслали всім нарядам поліції, які несли службу на території Чернівців”, — йдеться у повідомленні.
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Вже невдовзі правоохоронці розшукали та затримали порушника на одній із вулиць міста. Ним виявився 29-річний уродженець Херсонської області, який перебуває на території Чернівців без постійного місця проживання. Поліцейські вилучили у нього речові докази, які безпосередньо вказують на причетність до скоєння вказаних злочинів.
“Чоловік зізнався, що перебував у стані алкогольного сп’яніння та не усвідомлював наслідки своїх дій”, — додали у поліції.
Нагадаємо, підпал 3 автомобілів та прокол шин ще 28 транспортним засобам стався у ніч на 14 грудня.