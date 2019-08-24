В Черновцах случайно увеличили концентрацию одоранта в газовой системе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В связи с возросшей концентрацией одоранта в природном газе, который поступил на ГРС Шубранец, потребители, проживающие в г. Черновцы, в Кицманском и Заставнивском районах области могут чувствовать резкий характерный "запах газа" в помещениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на компанию "Черновцыгаз".
Одорант это вещество, которое придает газу запах, поскольку он сам по себе не пахнет, ее добавляют в газ, чтобы чувствовать его истоки. Одорант не несет угрозы жизни и здоровью человека.
В компании отмечают, что если потребители почувствовали сильный запах в подъездах, подвалах и помещениях, обязательно нужно обратить внимание на обслуживание газового оборудования и внутридомовых сетях газоснабжения.
Потребителям газа советуют проветрить дома и временно перекрыть краны перед газовыми приборами.
Напомним, в Черновцах произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие.