У Чернівцях випадково збільшили концентрацію одоранту у газовій системі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У зв’язку із збільшеною концентрацією одоранту в природному газі, що надійшов на ГРС Шубранець, споживачі, які проживають в м. Чернівці, в Кіцманському та Заставнівському районах області можуть відчувати різкий характерний "запах газу" у приміщеннях. Про це повідомляє УНН з посиланням на компанію "Чернівцігаз".
Одорант-це речовина, яка надає газу запаху, оскільки він сам по собі не пахне, її додають до газу, щоб відчувати його витоки. Одорант не несе загрози життю та здоров'ю людини.
У компанії зазначають, що якщо споживачі відчули сильний запах у під‘їздах,підвалах та помешканнях, обов‘язково треба звернути увагу на обслуговування газового обладнання та внутрішньобудинкових мереж газопостачання.
Споживачам газу радять провітрити домівки та тимчасово перекрити крани перед газовими приладами.
Нагадаємо, у Чернівцях стався вибух у квартирі, є постраждалі.