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У Чернівцях випадково збільшили концентрацію одоранту у газовій системі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У зв’язку із збільшеною концентрацією одоранту в природному газі, що надійшов на ГРС Шубранець, споживачі, які проживають в м. Чернівці, в Кіцманському та Заставнівському районах області можуть відчувати різкий характерний "запах газу" у приміщеннях. Про це повідомляє УНН з посиланням на компанію "Чернівцігаз".

Одорант-це речовина, яка надає газу запаху, оскільки він сам по собі не пахне, її додають до газу, щоб відчувати його витоки. Одорант не несе загрози життю та здоров'ю людини.

У компанії зазначають, що якщо споживачі відчули сильний запах у під‘їздах,підвалах та помешканнях, обов‘язково треба звернути увагу на обслуговування газового обладнання та внутрішньобудинкових мереж газопостачання.

Споживачам газу радять провітрити домівки та тимчасово перекрити крани перед газовими приладами.

Нагадаємо, у Чернівцях стався вибух у квартирі, є постраждалі.

Українські Національні Новини

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