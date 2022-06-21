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В Черновцах суд избирает меру пресечения мужчине, который на камеру убил павлина ради развлечения

Киев • УНН

 • 160591 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня черновицкий суд изберет меру пресечения мужчине, который на камеру забил павлина до смерти. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

Цитата

“Сегодня в 11:30 в суде началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 18-летнему жителю Черновицкой области, который вчера получил подозрение по ч. 3 ст. 299 УК Украины. В настоящее время суд продолжает рассмотрение ходатайства”, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Детали

По данным следствия, 3 июня, во время отдыха, 18-летний парень жестоко обращался с павлином. Птицу приобрел заранее.

Осознавая, что его действия причинят павлину существенные боли и могут вызвать увечье или смерть, молодой человек с особой жестокостью наносил птице повреждения.

Об этом факте стало известно благодаря тому, что все издевательства над павлином сняли друзья подозреваемого. Видео впоследствии обнародовали в соцсетях.

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