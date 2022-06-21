У Чернівцях суд обирає запобіжний захід чоловіку, що на камеру вбив павича заради забавок

Цитата

“Сьогодні об 11:30 в суді почався розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 18-річному мешканцю Чернівецької області, який вчора отримав підозру по ч. 3 ст. 299 КК України. Наразі суд продовжує розгляд клопотання”, — повідомили у пресслужбі прокуратури.

Деталі

За даними слідства, 3 червня, під час відпочинку, 18-річний молодик жорстоко поводився з павичем. Птаха придбав заздалегідь.

Усвідомлюючи, що його дії завдадуть павичу істотного болю та можуть спричинити каліцтво або смерть, молодик з особливою жорстокістю наносив птаху ушкодження.

Про цей факт стало відомо завдяки тому, що усі знущання над павичем зафільмували друзі підозрюваного. Відео згодом оприлюднили у соцмережах.