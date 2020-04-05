В Черновцах двое детей с подозрением на коронавирус находятся в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В реанимационном отделении Черновицкой областной детской больницы находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Состояние их средне тяжелое, оба - на кислородной дотации. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА, передает УНН.
"По состоянию на 14:00, 5 апреля в реанимационном отделении областной детской больнице находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Состояние их средне тяжелое, оба - на кислородной дотации", - говорится в сообщении.
По данным ОГА, трем пациентам с коронавирусом и двум с подозрением на него оказывают помощь в реанимационном отделении областной клинической больницы. Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные - на кислородной дотации.
"В реанимации Глыбокской центральной районной больницы трое пациентов. У одного из них COVID-19 уже диагностировано, у другого - подозрение. Еще один попал в медицинское учреждение сегодня ночью в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
В ОГА добавили, что трое пациентов на кислородной дотации и с подозрением на коронавирус находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице. У всех больных - пневмония.
"В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных. Состояние их стабильно тяжелое, в двух подтверждено коронавирус, у одного - подозрение", - говорится в сообщении.
Таким образом, по данным ОГА, в медицинских учреждениях области по состоянию на 5 апреля находятся трое пациентов в критическом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции.
Напомним, в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.