У Чернівцях двоє дітей з підозрою на коронавірус перебувають в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У реанімаційному відділенні Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус. Стан їхній середньо важкий, обоє – на кисневій дотації. Про це йдеться у повідомленні Чернівецької ОДА, передає УНН.
"Станом на 14:00, 5 квітня у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус. Стан їхній середньо важкий, обоє – на кисневій дотації", - йдеться у повідомленні.
За даними ОДА, трьом пацієнтам із коронавірусом та двом із підозрою на нього надають допомогу у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Двоє недужих, у яких діагностовано коронавірус, перебувають на апараті штучної вентиляції легень, решта – на кисневій дотації.
"У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні є троє пацієнтів. У одного з них COVID-19 вже діагностовано, у іншого – підозра. Ще один потрапив до медичного закладу сьогодні вночі у важкому стані, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.
В ОДА додали, що троє пацієнтів на кисневій дотації та із підозрою на коронавірус перебувають у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У всіх недужих – пневмонія.
"У реанімаційному відділенні Чернівецької міської лікарні №1 перебувають троє хворих. Стан їхній стабільно важкий, у двох підтверджено коронавірус, у одного – підозра", - зазначено у повідомленні.
Таким чином, за даними ОДА, у медичних закладах області станом на 5 квітня перебувають троє пацієнтів у критичному стані, підключені до апаратів штучної вентиляції.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 1251 випадок COVID-19.