В Черновцах из-за отсутствия укрытий останавливают работу 15 детсадов

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"С 1 августа не могут работать 15 дошкольных учебных заведений - из-за отсутствия укрытий, а значит, они не смогут создать детям безопасное пребывание", - написала Ткачук в Facebook.

Детали

Она добавила, что такое решение вызвало негодование у родителей. Поэтому было принято решение принимать детей в дошкольные учреждения без справок о работе родителей.

"Конечно, ситуация не станет проще, потому что 15 садиков остановят работу, а значит, детям отсюда нужно уходить в другие заведения", - отметила Ткачук.

Также она сообщила, что с 10 августа заработают 18 детсадов, которые приостанавливали деятельность во время летних отпусков. В управлении образования Черновцов предполагают, что из тех 15 дошкольных учреждений, которые останавливают свою работу из-за отсутствия укрытий, после доработки замечания спецкомиссии пять смогут заработать.

Добавим

В Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.