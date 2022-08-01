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У Чернівцях через відсутність укриттів зупиняють роботу 15 дитсадків

У Чернівцях через відсутність укриттів зупиняють роботу 15 дитсадків

Київ • УНН

 • 109513 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Чернівцях не зможуть працювати 15 дошкільних закладів через відсутність укриттів. Про це повідомила керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, пише УНН.

Цитата

"З 1-го серпня не можуть працювати 15 дошкільних закладів освіти - через відсутність укриттів, а отже, вони не зможуть створити дітям безпечне перебування", - написала Ткачук у Facebook.

Деталі

Вона додала, що таке рішення викликало обурення у батьків. Тому ухвалено рішення приймати дітей у дошкільні заклади без довідок про роботу батьків.

"Звісно, ситуація не стане простішою, бо 15 садочків зупинять роботу, а отже, дітям звідси треба йти в інші заклади", - зазначила Ткачук.

Також вона повідомила, що з 10 серпня запрацюють 18 дитсадків, які призупиняли діяльність на час літніх відпусток. В управлінні освіти Чернівців припускають, що з тих 15-ти дошкільних закладів, які зупиняють свою роботу через відсутність укриттів, після доопрацювання зауваження спецкомісії п’ять зможуть запрацювати.

Додамо 

В Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.

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