В Черновицкой области состоялось первое заседание штаба по пресечению распространения коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103516 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106112 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108077 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106805 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116128 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101549 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105850 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131663 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130494 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Черновицкой области состоялось первое заседание штаба по пресечению распространения коронавируса

В Черновицкой области состоялось первое заседание штаба по пресечению распространения коронавируса

Киев  •  УНН

 • 17881 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Первое заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и по предупреждению и нераспространению инфекционного заболевания - коронавируса COVID-19 в области состоялось 14 апреля в Черновицкой ОГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Сформирован его персональный состав и разработан график круглосуточного дежурства членов Штаба.

"В состав вошли специалисты Департамента здравоохранения, областного лабораторного центра МОЗ Украины, медицинских учреждений, структурных подразделений ОГА, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, ГСЧС, пограничной и таможенной служб. Штаб определен центром получения и управления официальной информации о заболевании, который будет осуществлять ежедневный мониторинг и готовить отчет о мерах по предупреждению распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

На заседании штаба Черновицком городскому голове, председателям райгосадминистраций, ОТГ поручено обеспечить надлежащее финансирование и содержание инфекционных отделений учреждений здравоохранения за счет местного (резервного фонда) бюджета. В случае, если такие отделения отсутствуют, средства на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств будут переданы тому лечебному учреждению, которое будет оказывать медицинскую помощь пациентам с подозрением на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 14 марта в Чернивцкий области зафиксировано два подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.

Украинские Национальные Новости

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