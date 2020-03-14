В Черновицкой области состоялось первое заседание штаба по пресечению распространения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Первое заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и по предупреждению и нераспространению инфекционного заболевания - коронавируса COVID-19 в области состоялось 14 апреля в Черновицкой ОГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.
Сформирован его персональный состав и разработан график круглосуточного дежурства членов Штаба.
"В состав вошли специалисты Департамента здравоохранения, областного лабораторного центра МОЗ Украины, медицинских учреждений, структурных подразделений ОГА, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, ГСЧС, пограничной и таможенной служб. Штаб определен центром получения и управления официальной информации о заболевании, который будет осуществлять ежедневный мониторинг и готовить отчет о мерах по предупреждению распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
На заседании штаба Черновицком городскому голове, председателям райгосадминистраций, ОТГ поручено обеспечить надлежащее финансирование и содержание инфекционных отделений учреждений здравоохранения за счет местного (резервного фонда) бюджета. В случае, если такие отделения отсутствуют, средства на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств будут переданы тому лечебному учреждению, которое будет оказывать медицинскую помощь пациентам с подозрением на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 14 марта в Чернивцкий области зафиксировано два подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.