В Черновицкой области полицейский сбил пешехода насмерть
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Черновицкой области работник полиции, который находился вне службы, сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области, пишет УНН.
Детали
Предварительно правоохранители установили, что в административных границах села Магала 40-летний местный житель внезапно выбежал на проезжую часть дороги и попал под колеса автомобиля «Skoda».
Работник полиции, управлявший автомобилем, применил экстренное торможение, однако столкновения с пешеходом избежать не удалось.
На место происшествия сразу выехало руководство ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции и сотрудники Управления главной инспекции. Также о факте аварии сообщили работникам ГБР. По результатам расследования на месте происшествия установлено, что водитель был трезвым.
Сейчас продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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