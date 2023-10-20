У Чернівецькій області поліцейський збив пішохода на смерть
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Чернівецькій області працівник поліції, який знаходився поза службою, збив на смерть пішохода. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області, пише УНН.
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Попередньо правоохоронці встановили, що в адміністративних межах села Магала 40-річний місцевий житель раптово вибіг на проїжджу частину дороги та потрапив під колеса автомобіля «Skoda».
Працівник поліції, який кермував автомобілем, застосував екстрене гальмування, проте зіткнення з пішоходом уникнути не вдалося.
На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та співробітники Управління головної інспекції. Також про факт аварії сповістили працівників ДБР. За результатами розслідування на місці події встановлено, що водій був тверезим.
Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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