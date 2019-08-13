В Черновицкой области микроавтобус влетел в легковушку, есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Черновицкой области, в селе Магала Новоселицкого района, произошло ДТП - микроавтобус влетел в легковушку. Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Черновицкой области.
"Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz Sprinter", двигаясь в направлении Черновцов не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с авто "Renault Fluence", который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.
У результате дорожно-транспортного пассажирку "Mercedes-Benz Sprinter" доставлен в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом - перелом ключицы.
Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства ДТП.
Напомним, в результате тройного ДТП во Львовской области пострадали два человека.