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У Чернівецькій області мікроавтобус влетів у легковик, є постраждала

У Чернівецькій області мікроавтобус влетів у легковик, є постраждала

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Чернівецькій області, у селі Магала Новоселицького району, сталася ДТП - мікроавтобус влетів у легковик. Наразі поліція працює на місці події та встановлює всі обставини, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.

“Правоохоронці встановили, що водій автомобіля „Mercedes-Benz Sprinter“ рухаючись у напрямку Чернівців не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із авто „Renault Fluence“, який рухався в попутному напрямку”, — йдеться у повідомленні.

У результаті дорожньо-транспортної пасажирку “Mercedes-Benz Sprinter” доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом — перелом ключиці.

Наразі поліція працює на місці події та встановлює всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, у результаті потрійного ДТП у Львівській області постраждали двоє людей.

Українські Національні Новини

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