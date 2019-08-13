У Чернівецькій області мікроавтобус влетів у легковик, є постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Чернівецькій області, у селі Магала Новоселицького району, сталася ДТП - мікроавтобус влетів у легковик. Наразі поліція працює на місці події та встановлює всі обставини, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.
“Правоохоронці встановили, що водій автомобіля „Mercedes-Benz Sprinter“ рухаючись у напрямку Чернівців не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із авто „Renault Fluence“, який рухався в попутному напрямку”, — йдеться у повідомленні.
У результаті дорожньо-транспортної пасажирку “Mercedes-Benz Sprinter” доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом — перелом ключиці.
Наразі поліція працює на місці події та встановлює всі обставини автопригоди.
Нагадаємо, у результаті потрійного ДТП у Львівській області постраждали двоє людей.