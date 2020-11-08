В Черновицкой области микроавтобус насмерть сбил женщину

“Вечером 7 ноября в полиции поступило сообщение о наезде на пешехода на автодороге между селом Ломачинцы и городом Новоднестровск. Выехав на место ДТП, полицейские предварительно выяснили, что 38-летний водитель микроавтобуса „Mercedes-Benz Vito“ допустил наезд на женщину пешехода, которая шла по дороге. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая погибла на месте происшествия”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас следователи полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшей.

Как ранее сообщал УНН, вчера в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого три человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже правоохранители открыли уголовное производство из-за ДТП в центре Харькова.