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У Чернівецькій області мікроавтобус насмерть збив жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Внаслідок ДТП за участі мікроавтобуса на Сокирянщині, що на Буковині, загинула жінка. Про це повідомили у пресцентні нацполіції Чернівецької області, передає УНН.

“Увечері 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про наїзд на пішохода на автодорозі між селом Ломачинці та містом Новодністровськ. Виїхавши на місце ДТП, поліцейські попередньо з’ясували, що 38-річний водій мікроавтобуса „Mercedes-Benz Vito“ допустив наїзд на жінку пішохода, яка йшла по дорозі. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події”, — повідомили у поліції.

Зазначається, що наразі слідчі поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілої.

Як раніше повідомляв УНН, вчора у центрі Харкова сталася масштабна ДТП, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані доставлені в лікарні. Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження через ДТП у центрі Харкова.

Українські Національні Новини

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