В Черниговской и Сумской областях ожидается повышение уровня воды

"По данным Укргидрометцентра, 18-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2 - 8 см на Верхнем Днепре с последующим затоплением поймы, на Псле ниже г. Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с последующим затоплением пойм, на Десне, Сейме с последующим затоплением заводей, удержанием обтоплення территорий и объектов в пойме (Черниговская, Сумская обл.) и нарушением транспортного сообщения (Городнянский р-н Черниговской обл.) ", - говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркнули, что 19-22 апреля на Верхнем Днепре возможно достижение начальных опасных отметок подтопления (обтоплення) пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения в Репкинском районе Черниговской области.

Как сообщал УНН, 15 апреля синоптики предупредили о дальнейшем повышении уровня воды на реках Украины.